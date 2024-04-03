«Балтика» проиграла ЦСКА в первом полуфинальном матче Кубка России

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Калининградская «Балтика» в первом полуфинальном матче Кубка России по футболу  уступила столичному ЦСКА. Встреча прошла 03 апреля на Ростех Арене и собрала больше 14 тысяч человек. 

Исход встречи решил курьезный гол через себя от армейца Давилы на 39 минуте игры. «Балтика» имела шансы отыграться во втором тайме, но не реализовала свои моменты. Матч закончился со счетом 0:1 в пользу гостей.

Свой следующий матч калининградцы проведут в это воскресенье. «Балтика» сыграет с «Зенитом» в 23 туре РПЛ. Ответная встреча с ЦСКА пройдет в середине апреля в Москве и окончательно выявит финалиста турнира.

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