Власти Гурьевска уточнили сроки открытия Парка света

Близится к завершению благоустройство нового общественного пространства Гурьевска — Парка света. Об этом сообщается на официальной странице Гурьевского муниципального округа «ВКонтакте».

«Строительные работы окончены, впереди пуск и настройка оборудования. А в первые тёплые майские выходные планируется торжественное открытие парка. Напомним, территория с ярким функциональным освещением и световыми инсталляциями продолжит концепцию взаимодействия человека и среды через способы восприятия, начало которой положено в Парке сенситивного развития», — говорится в сообщении.