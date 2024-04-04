Погода в Калининграде 4 апреля

Днем в четверг, 4 апреля, в Калининградской области ожидается облачная погода с прояснениями, возможен небольшой дождь. По сведениям Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха составит +7... +8°C.



В приморских муниципалитетах и на востоке области днем будет чуть прохладнее. По данным синоптиков, в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске ожидается +5°C. В Славске, Советске, Краснознаменске, Черняховске, Озерске и Гусеве воздух прогреется до +6°C.

Скорость ветра составит в регионе два-три метра в секунду, влажность — 93 процента, давление — 758-759 миллиметров. Согласно прогнозу «Нового Калининграда», воздух прогреется до максимальной дневной отметки к вечеру. В ночь на пятницу ожидается +5... +8°C, синоптики прогнозируют умеренный дождь.