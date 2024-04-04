Резидент ОЭЗ собирается открыть фермерский рынок в Холмогоровке

В поселке Холмогоровка Зеленоградского округа планируют обустроить фермерский рынок. Инвестором проекта выступает резидент Особой экономической зоны «Аграрная инвестиционная компания». Как указано на сайте Единого реестра заключений, документация прошла негосударственную экспертизу.



Проект разрабатывали пять компаний: «Сантермо-проект», «Проектное Бюро Авантаж», «Апатит», «РС Групп» и «Пожарный аудит». На каком земельном участке в Холмогоровке появится рынок, в реестре не уточняется.

По данным с сайта администрации ОЭЗ, «Аграрная инвестиционная компания» планирует создать в регионе производственно-имущественные комплексы для производства, переработки, хранения, поставки сельхозпродукции и «предоставления на их основе услуг». Заявленный объем инвестиций — 150,6 млн рублей. Как сообщал портал Rugrad, фермерский рынок должен появиться на пересечении автодорог на Зеленоградск и на Светлогорск в Холмогоровке.

В начале 2022 года стало известно, что инвестор подал в суд на администрацию Зеленоградского округа. Представители компании посчитали незаконным бездействие муниципальных чиновников в вопросе выделения ей без торгов в аренду участка площадью 1,2 га в Холмогоровке под проект резидента ОЭЗ.

Учредителями «Аграрной инвестиционной компании» выступают ООО «Гарант Капитал» и ООО «Региональный фонд частных инвестиций», гендиректором — Максим Рындин. Основное направление организации — вспомогательная деятельность в области производства сельскохозяйственных культур и послеуборочной обработки сельхозпродукции.