ФАС требует от Apple объяснить блокировку Mir Pay и других платежных систем

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Федеральная антимонопольная служба направила письмо компании Apple с требованием объяснить, почему на их устройствах заблокирована бесконтактная оплата от российских компаний. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу ФАС.

«Действия компании содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства. Apple создает преимущественные условия для собственных приложений и приложений сторонних разработчиков, зарегистрированных не в России, а также платежной системы Apple Pay по сравнению с приложениями российских разработчиков и российскими платежными системами», — сказано в сообщении ФАС.

Служба указывает на такие нарушения, как удаление мобильных приложений российских банков из приложения App Store и запрет на использование российских карт (Mir Pay, SberPay, Tinkoff Pay) в системе Apple Pay. В настоящий момент бесконтактная оплата NFC в iOS доступна только для Apple Pay.

«Коммерсант» пишет, что в конце февраля глава Минцифры Максут Шадаев заявил о подготовке законопроекта, который обяжет Apple разрешить установку сторонних приложений на свои устройства в России. Инициатива, по его словам, возникла после удаления из магазинов мобильных приложений Apple и Google разработок российских компаний.

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