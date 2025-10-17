Минцифры допустило «жесткие» меры против Apple при неисполнении требований ФАС

Минцифры РФ поддерживает требование ФАС к Apple обеспечить на устройствах с операционной системой iOS возможность использования российских поисковиков по умолчанию и допускает жесткие меры в отношении корпорации, заявил глава министерства Максут Шадаев. Об этом сообщает ТАСС.

«Минцифры поддерживает позицию ФАС по безусловному исполнению Apple требования по „окну выбора“ (поисковых систем — прим. „Нового Калининграда“). И считаем, что в случае, если Apple не исполнит [требование], необходимо вводить жесткую ответственность. Потому что Google исполнил», — сказал министр.

Ранее ФАС направила Apple соответствующее письмо, ответ на которое корпорация должна представить до 31 октября 2025 года. Согласно данным письма, Apple нарушает правила, установленные для защиты прав потребителей, которые требуют, чтобы на сложных электронных устройствах, таких как смартфоны, была предустановлена поисковая система из России или стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Она должна быть включена по умолчанию и работать без дополнительных настроек.

В апреле 2024 года ФАС направила письмо компании Apple с требованием объяснить, почему на их устройствах заблокирована бесконтактная оплата от российских компаний. Служба указывала на такие нарушения, как удаление мобильных приложений российских банков из приложения App Store и запрет на использование российских карт (Mir Pay, SberPay и т.д.) в системе Apple Pay.

