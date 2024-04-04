В Калининградской области выросли расходы на лечение онкобольных

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В Калининградской области выросли расходы на лечение онкобольных

На оказание помощи пациентам с онкологическими заболеваниями было направлено 1,986 млрд рублей, что выше плановых показателей на 14%. Об этом рассказала на заседании правительства области в четверг директор территориального Фонда обязательного медстрахования Татьяна Демина.

«Есть рост по оказанию медицинской помощи по направлениям „высокотехнологичная медицинская помощь“, „хирургическое лечение“. Тем не менее, подрастает медицинская помощи, оказанная по межтерриториальным расчетам», — отметила она. Так, из 1,2 млрд рублей, направленных на стационарное лечение онкологических пациентов, 618,4 млн (47,7%) — это средства, которые перевели в другие регионы. «Структура дневного стационара представлена в основном по направлению химиотерапия, и каждый четвертый получал помощь в рамках дневного стационара за пределами Калининградской области», — рассказала Татьяна Демина.

В целом террфонд ОМС заплатил за лечение калининградцев в других регионах страны 811 млн рублей. При этом 50% расходов на стационарное лечение — это профиль онкология.

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