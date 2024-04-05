Погода в Калининграде 5 апреля

В Калининградской области 5 апреля ожидается облачная с прояснениями погода, а ближе к ночи — умеренный дождь. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, максимальная температура воздуха в Калининграде днем составит +13°C, а ночью столбик термометра опустится до +5°С. Ветер юго-западный, около 4 м/с. Атмосферное давление — близкое к норме (757 мм ртутного столба).



В приморских муниципалитетах — Зеленоградске, Пионерском, Балтийске — чуть прохладнее, там ожидается до +12°C (ночью +5°C). На востоке области синоптики обещают до +14°C, но ночью — те же +5°C.

По данным прогноза «Нового Калининграда» (данные предоставлены Gismeteo), в Калининграде днем ожидается +12,5°C, а вечером температура почти не изменится — будет около до +12°C. Днем будет пасмурно, а вечером и ночью стоит ожидать дождь. Влажность — 97%.

Эксперты сообщества «Погода и метеоявления в Калининградской области» отмечают, «более теплая воздушная масса за линией фронта позволила к утру температуре на западе области подняться уже до +9°С (Храброво)».

«Сейчас над большей частью области облачно, однако на юго-западе уже видны просветы, которых в ближайшие часы станет больше. Впрочем, местами будут не исключены слабые и кратковременные дожди по области. К обеду температура поднимется до +12...+14°С, местами до +15°С», — делают заключение метеорологи.