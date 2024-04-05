Облвласти планируют установить 17 вышек сотовой связи в 2024 году

В населённых пунктах Калининградской области в 2024 году планируют установить 17 вышек сотовой связи. Об этом в четверг, 4 апреля, во время заседания регионального правительства заявил министр цифровых технологий и связи Леван Дараселия.



Он отметил, что в прошлом году власти «совместно с федеральными коллегами» установили 14 сотовых станций. Чиновники рассчитывают, что качественную связь и мобильный интернет в 2024 году получат порядка 4,2 тыс. граждан.

«Также мы планируем в 24-м году с учётом голосования общероссийского (за подключение интернета в деревнях — прим. „Нового Калининграда“) установить ещё 17 вышек сотовой связи — оператором данного задания является ПАО „Ростелеком“ и компания Tele2», — рассказал о планах Дараселия.

«Мы планируем дополнительно получить ещё несколько вышек сотовой связи в рамках допквоты. Для этого требуется финансирование со стороны региона, сейчас рассматриваем эту возможность. Если окончательно подтвердится финансирование, мы планируем эти вышки поставить», — добавил он.