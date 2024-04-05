В минконтроля напомнили, что должны сделать газовщики во время проверки

В перечень работ по обслуживанию внутриквартирного газового оборудования входит не только его осмотр. Об этом напомнила заместитель министра регионального контроля Калининградской области Маргарита Кузнецова в прямом эфире ЦУР в пятницу, 5 апреля.



Вопрос о том, «почему так дорого берут за посмотреть плиту», задал один из жителей региона. «У нас определён постановлением правительства перечень работ и услуг, которые выполняет специализированная организация. Туда входит не только «посмотреть». Туда входит и проверить вентили, проверить газовую плиту, как работает, и смазку сделать, проверить, есть ли тяга в вентканалах и газоходах. При этом должна обязательно провести инструктаж «Калининградгазификация», — рассказала Маргарита Кузнецова.

В комментариях к эфиру зрители спрашивали и о том, почему «Калининградгазификация», по мнению УФАС, навязывает невыгодные условия договоров. Однако эти вопросы озвучены не были.