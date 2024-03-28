УФАС: «Калининградгазификация» навязывает невыгодные условия договора

Калининградское управление Федеральной антимонопольной службы России выдало в адрес АО «Калининградгазификация» предупреждение о прекращении действий, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства. Компания навязывала невыгодные условия договора на техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования в многоквартирных домах, сообщила пресс-служба ведомства.



Сообщается, что ранее в антимонопольный орган обратились управляющие компании с жалобами на действия монополиста. Согласно предупреждению, «Калининградгазификация» должна в срок до 8 мая 2024 года:

— привести договор о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирных домах в соответствии с действующим законодательством;

— направить лицам, с которыми заключены договоры в редакции, содержащей условия, не предусмотренные указанными нормативно-правовыми актами, дополнительные соглашения к договору о внесении изменений в договор в части уведомления заказчика о дате и времени проведения работ, а также об исключении условия о предоставлении права исполнителю в одностороннем порядке изменять стоимость работ;

— провести организационно-штатные мероприятия, направленные на исключение аналогичных случаев нарушения в последующем, в том числе мероприятия по обучению и повышению профессионального уровня сотрудников.

В УФАС поступило более 15 обращений по вопросу стоимости услуг по обслуживанию внутриквартирного и внутридомового газового оборудования, установленной «Калининградгазификацией». Служба усматривает в действиях компании признаки злоупотребления доминирующим положением на рынке. В отношении организации возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства.