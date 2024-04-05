На благоустройство территории спуска к морю в Донском выделяют 7,5 млн рублей

На благоустройство территории спуска к морю в Донском выделяют 7,5 млн рублей
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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Власти Светлогорска выделяют 7,5 млн рублей на благоустройство территории лестничного спуска к морю в посёлке Донское. Речь об участке в районе дома 1А на ул. Дивной. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Заявки на участие в торгах принимают до 16 апреля. Итоги аукциона должны подвести 18 апреля. Работы необходимо выполнить до 1 июля 2024 года.

Подрядчику предстоит замостить дорожки тротуарной плиткой, установить бортовые камни, реконструировать лестницу, уложить лаги из лиственницы, обустроить пешеходные мостики, а также установить опоры наружного освещения с люминесцентными лампами.

Спуск расположен рядом со строящимся круглогодичным детским спортивно-оздоровительным центром. Это единственный спуск к морю в этой части побережья у Филинской бухты. Он находится в отдалении от основной территории посёлка.

На обустройство спуска к морю в Филинской бухте выделено порядка 37 млн рублей.

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