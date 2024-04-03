Власти нашли подрядчика, готового обустроить спуск к морю в Филинской бухте

Власти Светлогорского городского округа нашли подрядчика, готового заняться обустройством спуска к морю в Филинской бухте. Согласно порталу Госзакупок, работы возьмет на себя зарегистрированная в Правдинском районе компания «Балтик Строй Проект» (гендиректор — Рачик Азарян), специализирующаяся на строительство жилых и нежилых зданий. Компания Азаряна предложила выполнить благоустройство, незначительно снизив первоначальную цену (с 37 437 763 до 37 250 574 рублей).



Подрядчику предстоит за 90 дней построить четырехметровую по ширине дорогу от улицы Флотской к пляжу. При благоустройстве, как сообщалось ранее, компании предстоит спилить 130 деревьев и 5 кустарников, а также уничтожить 263,5 квадратных метров травянистой растительности.

Ранее сообщалось, что строительство круглогодичного детского спортивно-оздоровительного центра на берегу Филинской бухты осложняется проблемами с «освоением средств» — большая часть работ в 2023 году не была выполнена.

Общая стоимость строительства согласно контракту сейчас оценивается в 6 млрд 323 млн рублей (изначально это было 5,2 млрд рублей, подрядчик получил более 1 млрд рублей аванса). Изначально предполагалось, что объект будет сдан в апреле 2024 года, сейчас называется 2026 год.

Подрядчика несколько раз обвиняли в срыве сроков строительства, в частности, ему выставлялись неустойки на 9 млн рублей и на 7 млн рублей.