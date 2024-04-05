Власти анонсировали конкурс на строительство канализации в районе «Дзержинки»

Региональные власти готовятся объявить конкурс на строительство сети бытовой канализации в районе конца улицы Дзержинского. Информация об этом выложена на сайте Центра торгов.

На подключение квартала улиц Волоколамской, Волочаевской, Новинской, Володарского, Краснознаменской и Дзержинского в 2024 году направлено 218,5 млн рублей. Ещё полмиллиона выделят в 2025. Заказчиком работ выступает областной «Водоканал». В 2022 году «Водоканал» заказывал проект водоотведения.

Ранее «Новый Калининград» подробно рассказывал о том, как местных жителей стали обвинять в загрязнении реки Лесной — несмотря на то, что канализация в их домах отсутствовала исторически (стоки попадали в водоем). При этом возможность подключения к магистральному коллектору, построенному в 2018 году, для них предусмотрена не была.