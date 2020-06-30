Зеркало, которое мы заслужили: как жители «Дзержинки» превратились в экопреступников

Жители улицы Дзержинского в Калининграде столкнулись с неожиданной проблемой. Точнее, они надеялись решить другую проблему, но, как в игре-перевертыше, в итоге были назначены виновными. Речь о присоединении к новому коллектору и бедах несчастной Лесной речки (реки Лесная, как принято называть ее в официальных документах). История локальная, частная, но это та самая капелька (сточной) воды, в которой отражается весь окружающий нас абсурд.

«У нас канализация еще в советские времена была устроена каким образом: во дворе два отстойника для того, чтобы скапливалась густая фракция, а жидкая фракция уходила по немецкой ливневке через парк в речку. Это было абсолютно официально, вот технический паспорт, запись 1987 года: канализация — центральная. Но центральная она потому, что квартиры оборудованы унитазами и ванными». Мы стоим во дворе немецкого дома на восемь квартир по Дзержинского, 151, где канализации в принципе отродясь не было. Местные жители всегда знали, что в грустном состоянии местной Лесной реки, которая в Калининграде стала символом нашего хищнического отношения к природе, есть и их вина тоже. Это никого не радовало, и здесь очень рассчитывали на новый коллектор — власти обещали, что с его появлением все изменится.

Коллектор на «Дзержинке» был сдан под занавес 2018 года (хотя о его острой необходимости заговорили еще в конце 90-х). К тому моменту проблема маленькой речушки встала во весь рост: «Биохимическое потребление кислорода превышает предельно допустимую концентрацию в 16 раз, химическое — почти в 20. Аммиак и ион аммония превышают предельно допустимую концентрацию в 16 раз, фенолы — в 193 раза, наличие взвешенных веществ — в 224 раза! Мы пишем обращения, собираем десятки подписей местных жителей под обращением к губернатору, однако все это ни к чему не приводит», — говорил еще в 2012 году на тот момент представитель общественной организации «Зеленый патруль» Олег Иванов. Озвученные им цифры — результат официально проведенных лабораторных исследований.





Проблемы Лесной были связаны в основном со впадающим в нее каналом Л-2, который идет через промзону, где расположено в том числе ООО «Продукты питания». Его называли главным виновником происходящего и в конце концов вынудили построить очистные. В горсовете в свое время даже грозились написать обращение в Генпрокуратуру, тему обсуждали много лет — наконец, «Продукты питания» в ноябре прошлого года подключились к коллектору. Но компания была не одинока: отходы в Лесную сбрасывали и другие предприятия, и филиал горбольницы № 2, и детсад, и школа, и жилые дома. Среди последних — дом № 151.

Так вот, как рассказывают местные жители, исторически их «жидкая фракция» шла по старой ливневке через парк за хосписом (он же филиал 2-й больницы): дом восьмиквартирный, обустроить резервуары достаточного объема, не требующего ежедневной откачки отходов, нереально. Несколько лет назад там стали прокладывать теплотрассу и немецкие трубы разрушили (подрядчик объяснил, что их не было ни на каких картах). Стоки «стали уходить открытым способом» через канаву. Потом рядом построили ЖК «Грюнштадт», и его жители справедливо взбунтовались, потому что запах в округе стоял отвратительный. Управляющая компания, обслуживающая эти дома, написала письмо в Роспотребнадзор. «Мы обратились не с жалобой на конкретно жителей этого дома, мы указали, какой конкретно факт имеет место быть, что коллектор (канава со стоками — прим. „Нового Калининграда“) проходит вблизи нашего комплекса, вонь ужасная, что мешает жителям», — рассказала «Новому Калининграду» замдиректора управляющей компании ООО «КТСХ-Сервис» Инна Чукина. По ее словам, обращение перенаправили в областное минэкологии и муниципальный комитет городского хозяйства.

Не так давно из последнего пришла проверка, инспекторы пригрозили штрафом и указали на необходимость подключиться к коллектору. Потом жильцы получили постановление, в котором говорится, что «сеть хозяйственно-бытовой канализации» была устроена ими самовольно и что они обязаны ее ликвидировать. «Мы не согласны с формулировкой „самовольно“: данная система была проложена еще немцами, а после — в советский период — поддерживалась как жилищно-коммунальными службами, так и жильцами дома. Почему она не отображена на цифровом дежурном плане города, — вопрос к администрации города», — парируют горожане в ответном письме, направленном в горадминистрацию. И указывают, что ранее исправно платили за такое «водоотведение», квитанции имеются.

Сейчас они в полной растерянности: ситуация осложняется тем, что своей управляющей компании у дома нет, все вопросы здесь решают коллегиально — как Товарищество собственников недвижимости. На этот шаг — отказ от УК — они пошли в том числе потому, что в большей части квартир проживают пенсионеры, а организовать ТСН с точки зрения трат на обслуживание жилья оказывается куда выгоднее.

«Проще всего повесить на нас штраф и отчитаться: вот как мы хорошо работаем. Их цель была однозначно — найти виновных, крайних, а не проблему решить», — убеждена жительница дома Марина Артамонова. Об открывшейся возможности подключиться к системе центральной канализации она узнала, в общем, случайно, из беседы с директором расположенного рядом частного медцентра: коллектор долго не могли достроить, треть полностью переделывали, рядом «постоянно что-то раскапывают», и понять, готов объект или нет, было невозможно. Директор клиники рассказал, что заплатил около 300 тысяч рублей штрафа за экологические нарушения (ранее отходы учреждения тоже сливались в речку) и еще около 800 — за врезку в коллектор. Беседа произошла еще зимой, все это время, отягощенное пандемией, жильцы пытались понять, что и как им делать.

Две недели назад они получили ответ из «Водоканала», где перечислены бумаги, которые нужно собрать для врезки. В списке 9 пунктов, среди которых требование предоставить не только правоустанавливающие документы, но и, например, «баланс водопотребления и водоотведения подключаемого объекта в период использования максимальной величины мощности [...]», «сведения о составе и свойствах сточных вод [...]», «ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта». Понятно, что на их сбор понадобится не один месяц и много денег. При этом, как пояснил «Новому Калининграду» пресс-секретарь «Водоканала» Александр Небесихин, без таких документов нельзя назвать даже примерные сроки, когда произойдет врезка, и приблизительную сумму, в которую это обойдется: «Все зависит от проекта, от того, где находятся сети, сколько абонентов подключается и так далее». По словам жильцов, участники недавней инспекции говорили, что раньше будущего года у них ничего не получится. А еще они сказали следующее: поскольку все квартиры в доме приватизированы, подключаться нужно за свой счет.

Между тем на устранение экологических нарушений людям дали месяц, этот срок истекает. Но даже, если бы времени было достаточно, ответа на вопрос, где взять деньги, нет (напомним, в 5-ти из 8-ми квартир этого немецкого дома живут пенсионеры). Таких домов на ул. Дзержинского (старых, малоквартирных, сливающих стоки) как минимум 7. «Сейчас комитет территориального развития и строительства разрабатывает эту схему подключения, эту программу, мы рассчитываем, будем смотреть после проектирования необходимое финансирование, и в том числе возможность участия собственников жилья в реализации этого проекта, — заявил недавно во время своей онлайн-пресс-конференции (очно такие мероприятия еще не проводятся) глава Калининграда Алексей Силанов. — Мы обязательно письменно людей об этом проинформируем».

Вопрос о том, почему эта программа разрабатывается только сейчас, почему людей ни о чем не проинформировали раньше, остается открытым. Равно как и о том, назначат ли им штраф за считавшееся еще вчера нормой. Если все-таки это случится, жильцы готовы выйти на акцию протеста.

Текст — Оксана Ошевская, фото — Виталий Невар / Новый Калининград