Погода в Калининграде 6 апреля

В Калининградской области 6 апреля ожидается пасмурная погода и кратковременные дожди. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, максимальная температура воздуха в Калининграде днем составит +11°C, а ночью столбик термометра немного опустится, до +9°С. Ветер западный, около 4 м/с. Атмосферное давление — 759 мм ртутного столба.



В приморских муниципалитетах — Зеленоградске, Пионерском, Балтийске — чуть прохладнее, там ожидается до +9°C (ночью +8°C). На востоке области синоптики обещают до +10°C, а ночью +9°C.

По данным прогноза «Нового Калининграда» (данные предоставлены Gismeteo), в Калининграде днем ожидается +11°C, а вечером — около до +8°C. Днем будет пасмурно, а вечером стоит ожидать прояснений. Влажность — 90%.

Эксперты сообщества «Погода и метеоявления в Калининградской области» отмечают, что после ночных дождей температура на западе области (в Храброво) составляет +11°С.

«Небо над регионом затянуто преимущественно слоисто-кучевой облачностью, местами наблюдаются небольшие осадки, которые могут сохраниться вплоть до обеденных часов. На существенные прояснения стоит рассчитывать после обеда и вечером», — уверяют метеорологи.

По их данным, температура сегодня днем ожидается чуть выше нормы: около +10...+13°С в Калининграде и области, а также +7...+10°С на побережье за счет западного ветра и влияния прохладного моря.