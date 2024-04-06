До +24°С: калининградцам обещают новую температурную аномалию

До +24°С: калининградцам обещают новую температурную аномалию
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Стихия

В Калининградской области с воскресенья по вторник ожидается новая температурная аномалия. О том, что столбик термометра может подняться до +24°С, сообщили эксперты сообщества «Погода и метеоявления в Калининградской области», опубликовав карту отклонения от климатической нормы на ближайшую неделю от метеорологической модели GFS.

«На протяжении предстоящих дней практически вся территория Европы (за исключением крайнего севера) будет находиться в зоне положительной температурной аномалии, то есть тепла! — поясняют метеорологи. — Напомним, пик повышения температуры в нашем регионе ожидается с воскресенья по вторник, когда дневная температура будет превышать отметку в +20°С (до +20...+24°С)».

По прогнозу Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, максимальная температура ожидается во вторник, 9 апреля. Специалисты считают, что воздух в этот день прогреется до +23°С.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter