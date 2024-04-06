До +24°С: калининградцам обещают новую температурную аномалию

В Калининградской области с воскресенья по вторник ожидается новая температурная аномалия. О том, что столбик термометра может подняться до +24°С, сообщили эксперты сообщества «Погода и метеоявления в Калининградской области», опубликовав карту отклонения от климатической нормы на ближайшую неделю от метеорологической модели GFS.



«На протяжении предстоящих дней практически вся территория Европы (за исключением крайнего севера) будет находиться в зоне положительной температурной аномалии, то есть тепла! — поясняют метеорологи. — Напомним, пик повышения температуры в нашем регионе ожидается с воскресенья по вторник, когда дневная температура будет превышать отметку в +20°С (до +20...+24°С)».