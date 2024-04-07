Погода в Калининграде 7 апреля

В воскресенье, 7 апреля, в Калининградской области ожидается тёплая, облачная с прояснениями погода. По сведениям Гидрометцентра России, вероятность осадков 0%. Атмосферное давление в пределах нормы —763 мм рт.ст. Максимальная температура воздуха днём — +23°C. Ночью столбик термометра опустится до +9°C. Ветер слабый (2–5 м/с). Относительная влажность 53–72%.



Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует более низкие значения температур в ряде муниципалитетов. В Зеленоградске, Балтийске, Полесске и Пионерском воздух прогреется до +17°C. В ночные часы ожидается +1°C.

По данным прогноза «Нового Калининграда», днём в столице региона будет пасмурно. Максимальная температура воздуха — +21.2°C. Влажность −100%. В утренние часы возможен туман.

Как сообщают в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области», в регионе «после прохладной ночи начинается активный солнечный прогрев, который в совокупности с адвекцией тёплых южных воздушных масс сделает сегодняшний день по-настоящему тёплым. Вполне вероятно, сегодня будет побит суточный рекорд, который составляет +21,9°С и был зафиксирован в 2020 году. На небе в течение дня будет преобладать просвечивающая облачность верхнего яруса (преимущественно перисто-слоистые), которая не так существенно влияет на солнечный прогрев».