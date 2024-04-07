Калининградской области обещают очередную порцию африканской пыли

С воскресенья по вторник в Калининградской области вновь ожидается высокая концентрация пыли в воздухе. Ею насыщена тропическая воздушная масса, пришедшая в регион из Африки, сообщают в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области».



«Наличие запылённости будет заметно по характерной мутной пелене на небе, жёлто-оранжевым закатам, а при выпадении осадков частицы осевшей пыли можно будет увидеть и на поверхности (стёкла, машины)», — говорится в сообщении.

Аналогичные признаки можно было наблюдать в прошлую волну потепления в конце марта — начале апреля. На этот раз наиболее сильно влияние запылённого воздуха будет ощущаться 8 и 9 апреля, сообщили синоптики.