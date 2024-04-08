Погода в Калининграде 8 апреля

Днем в понедельник, 8 апреля, в Калининградской области ожидается теплая погода, облачно, небольшой кратковременный дождь. По сведениям Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, максимальная температура воздуха днем составит +21°C, ночью +10°С. Ветер юго-восточный, слабый. Атмосферное давление — 757 мм ртутного столба.



В приморских муниципалитетах днем будет прохладнее. По данным синоптиков, в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске ожидается +16°C. На востоке области — +21°C, ночью столбик термометра покажет +7°C

По данным прогноза «Нового Калининграда», в Калининграде в понедельник утром ясно, днем пасмурно, без осадков, вечером малооблачно. Утром температура составит +14°C. Днем — до +20°C. Вечером ожидается +16°C, безветренно. Влажность: 98% Температура воды: 3°.

Эксперты телеграм-канала «Погода и метеоявления в Калининградской области» отмечают, что в понедельник утром возможен туман, днем в Калининграде и области до +19...+23°С, на побережье и западе области за счет влияния моря может быть прохладнее (+15...+20°С).