В понедельник земляне увидят полное солнечное затмение

В понедельник, 8 апреля, в 17:42 по калининградскому времени на Земле наступит полное солнечное затмение. Об этом на своём сайте сообщили учёные из Лаборатории солнечной астрономии РАН.



Они отмечают, что увидеть, как Земля погружается во тьму, смогут всего лишь 30 млн жителей планеты.

«Так как для наблюдения солнечного затмения, как минимум, необходимо Солнце, то вечернее и ночное время затмения полностью исключают возможность его наблюдения на территории России. Впрочем, в число „неудачников“ попала также вся Европа, Азия, Австралия и множество других стран и регионов. Фактически след от тени Луны, как грифелем карандаша будет прочерчен только по территориям трёх стран: Мексики, США и Канада. Также в зону попадут несколько островов в Тихом океане», — говорится на сайте института.

Затмение 8 апреля станет первым в 2024 году. Следующее случится через полгода — 2 октября, однако, по словам астрономов, оно будет кольцевым. Ближайшее полное затмение придётся ждать ещё более двух лет — до 12 августа 2026 года.

В 2022 году учёные из БФУ им. Канта провели трансляцию солнечного затмения в своей группе «ВКонтакте». Руководитель университетского астрономического сообщества заявил, что такое явление происходит несколько раз в год и в разных местах, «а вот на наших широтах довольно редко».