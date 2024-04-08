Корпорация: на использование изображения Дома Советов заключено 8 договоров

С конца октября 2023 года до конца марта 2024-го заключено восемь договоров на использование товарного знака в виде изображения Дома Советов. Об этом сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на Корпорацию развития Калининградской области.
«По состоянию на 29 марта 2024 года восемь индивидуальных предпринимателей и организаций заключили договор на предоставление права использования товарного знака в виде изображения Дома Советов. В основном речь идет о производителях сувенирной продукции, в том числе текстильных изделий, открыток и иной полиграфической продукции», — отметили в организации.
Корпорация развития региона зарегистрировала визуальный образ Дома Советов в качестве товарного знака в апреле 2023 года. В октябре организация начала продажу права на использование изображения здания. Предпринимателям, которые занимаются производством сувениров, предлагают заключить договоры по предоставлению прав на его коммерческое использование и приобрести этикетки, которые будут подтверждать правомерность использования товарного знака.К демонтажу Дома Советов приступили в мае 2023 года, активные работы начались в сентябре. Контракт на выполнение этих работ заключили с компанией «Техноресурс», здание должны разобрать до 22 июня 2024 года. За демонтаж Дома Советов подрядчик получит 127,7 млн рублей. «Мы рассчитываем, что в июне 2024 года демонтаж объекта до нулевой отметки будет завершен», — заявлял глава Корпорации развития Андрей Толмачев.