Корпорация: на использование изображения Дома Советов заключено 8 договоров

С конца октября 2023 года до конца марта 2024-го заключено восемь договоров на использование товарного знака в виде изображения Дома Советов. Об этом сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на Корпорацию развития Калининградской области.

«По состоянию на 29 марта 2024 года восемь индивидуальных предпринимателей и организаций заключили договор на предоставление права использования товарного знака в виде изображения Дома Советов. В основном речь идет о производителях сувенирной продукции, в том числе текстильных изделий, открыток и иной полиграфической продукции», — отметили в организации.

Корпорация развития региона зарегистрировала визуальный образ Дома Советов в качестве товарного знака в апреле 2023 года. В октябре организация начала продажу права на использование изображения здания. Предпринимателям, которые занимаются производством сувениров, предлагают заключить договоры по предоставлению прав на его коммерческое использование и приобрести этикетки, которые будут подтверждать правомерность использования товарного знака.