Власти намерены изменить облбюджет для продолжения Восточной эстакады

Во втором полугодии планируется объявить тендер на подряд по строительству 3 этапа Восточной эстакады в Калининграде. Речь о новой дороге с мостами, которая свяжет Октябрьский остров и ул. Муромскую (район ул. Дзержинского), сообщает региональное Мининфраструктуры в соцсетях.



«Проект строительства третьего этапа Восточной эстакады готов, получено положительное заключение госэкспертизы. Эстакаду строить будем, губернатор дал такое поручение», — отметили в министерстве.

По его информации, сейчас готовятся документы для того, чтобы изменить закон об областном бюджете. Строительство 3-го этапа Восточной эстакады пойдет от стадиона на острове Октябрьский до ул. Муромской с подъездом к ул. Дзержинского. Предусмотрены транспортные развязки на Октябрьском острове и в районе Московского рынка, также в проект входят два моста: через Старую Преголю и путепровод через железную дорогу.





Изображение: региональное министерство развития инфраструктуры

На последнем заседании регионального правительства губернатор Антон Алиханов предложил заключить шестилетний контракт на третью очередь Восточной эстакады. «Замечательный, тяжеленный, правда, в плане финансов проект — третья очередь Восточной эстакады. Мы у президента на совещании этот вопрос обсуждали. Понятно, что сейчас нам никто не скажет, дадут деньги или не дадут. У меня предложение — давайте начинать», — сказал он.

Стоимость третьего этапа Восточной эстакады — 20,1 млрд рублей. Основная часть эстакады должна пройти по ул. Дзержинского, она составит порядка 3 км. На ней должно быть 4 полосы движения.

Ранее власти называли разную стоимость строительства третьего этапа Восточной эстакады. В 2018 году работы оценивались в 5 млрд рублей. В 2021 году речь шла о сумме в 7-8 млрд рублей. В декабре 2022 губернатор Антон Алиханов заявлял, что стоимость работ заметно возросла и должна составить 27 млрд рублей.