Власти РФ планируют расширить условия льготной ипотеки для ряда семей

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В России расширят условия по льготной ипотеке для отдельных категорий семей. Соответствующее поручение сделал кабмину президент Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.

Правительству Российской Федерации следует «представить предложения по вопросам, касающимся: возможности приобретения семьями, имеющими детей, с использованием льготной ипотечной программы для таких семей готового жилья на вторичном рынке, расположенного в границах населенных пунктов, в которых жилищное строительство осуществляется в недостаточном объеме; предоставления жилых помещений молодым и многодетным семьям, члены которых осуществляют трудовую деятельность на территориях опережающего развития», говорится в поручении президента. Предложения должны быть представлены главе государства до 30 июля.

Также высшие должностные лица страны должны рекомендовать исполнительным органам субъектов обеспечивать нужными объектами инженерной инфраструктуры земельные участки, предоставленные многодетным семьям.

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