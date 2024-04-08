СК: под Балтийском найдены останки летчика, погибшего в годы ВОВ (фото)

В Балтийском городском округе следователями регионального управления СК проводят проверку по факту обнаружения останков летчика, погибшего в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

6 апреля 2024 года поисковым отрядом «Совесть» в районе поселка Цветное в ходе раскопок на месте крушения советского самолета ЯК-9 Б 909 истребительного авиационного полка «Малый Театр Фронту» 130-й истребительной авиационной дивизии обнаружены костные останки, принадлежащие, предположительно, летчику, управлявшему боевой машиной. По данному факту организована доследственная проверка. В ходе осмотра места происшествия из земли извлекли костные останки бойца. Также на месте раскопок обнаружены фрагменты самолета с сохранившимся бортовым номером, пистолет летчика, фрагменты обуви и амуниции.

В рамках доследственной проверки следователями регионального управления Следственного комитета назначены медико-криминалистические судебные экспертизы, во взаимодействии с поисковым отрядом «Совесть» принимаются меры к достоверному установлению личности бойца, чьи костные останки обнаружены на месте раскопок.

Легендарная эскадрилья «Малый театр — фронту» создана по инициативе выдающихся мастеров сцены — артистов Малого театра А.А. Яблочкиной, Е.Д. Турчаниновой, Е.Н. Гоголевой, М.П. Садовского, В.Н. Пашенной. Были собраны средства на 12 боевых самолетов, которые в августе 1944 года на одном из подмосковных аэродромов переданы 909-му авиационному истребительному полку с бортовой надписью «Малый театр — фронту». Эскадрилья прошла боевое крещение в небе Восточной Пруссии и принимала участие в боях за Кенигсберг.

Фото предоставлено пресс-службой регионального СК