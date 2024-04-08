Башин считает возможным объединение Гурьевска и Калининграда до 2035 года

Калининград и Гурьевск в недалеком будущем могут объединиться в один город. Об этом в понедельник, 8 апреля, в эфире радио «Балтик Плюс» заявил бывший главный архитектор области Александр Башин.

Темпы застройки Гурьевска и Калининграда настолько быстры, что в будущем можно рассмотреть создание «калининградско-гурьевской агломерации». Башин считает, что перспектива такого проекта — 10 лет.

«Он [Гурьевск] и сейчас уже соединён [с Калининградом], дальше будет соединяться ещё больше. В этом плане нужно рассматривать общую систему управления, надо рассматривать общую социальную инфраструктуру, может быть — прописку. Всё это надо пересматривать в ближайшем будущем», — заявил архитектор.

При этом, по мнению специалиста, элитным Гурьевск сейчас назвать сложно. По его мнению, самым притязательным местом в этом плане является Центральный район самого Калининграда. «Более такой элитный — это вот район Амалиенау, район [улицы] Кутузова, [проспект] Победы. Ну, может быть, частично Тельмана, Энгельса, тот район — Красная улица: он наиболее такой дорогой и качественный. Плюс в чём его — он малоэтажный, там достаточно комфортно проживать, много зелени, социальная инфраструктура там полностью развита, размер для человека удобный. Таких бы районов побольше — было бы, конечно, намного лучше», — заявил специалист.