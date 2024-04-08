Башин: Кафедральный собор «уже устарел как образ Калининграда»

Кафедральный собор как символ Калининграда устарел. Об этом заявил бывший главный архитектор региона Александр Башин в эфире радио «Балтик Плюс» в понедельник, 8 апреля.



Он считает, что сейчас у города нет изюминки, про которую можно сказать: «Вот этот объект — он лицо города». Основная картинка Калининграда, по его мнению, — это Рыбная деревня, однако там «сама по себе такая достаточно простая архитектура».

«Пока ещё нет такого объекта, который бы формировал облик города. <...> Кафедральный собор — конечно, исторически такое лицо города, но он уже устарел как образ Калининграда», — отметил Башин.

Немецкую застройку архитектор называет нашим наследием, которого осталось не так много. Её в любом случае нужно сохранять, «не важно, сколько ей лет и в каком она состоянии», считает эксперт. «Исходя из этого надо выстраивать градостроительную политику вокруг вот этого района исторического. Это город-сад, это идея мирового значения, поэтому с таким способом можно подходить к этим объектам», — добавил специалист.