Архитектор: подвалы являются укрытиями, их ревизия необходима

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Подвалы являются укрытиями, где население может спрятаться в экстренной ситуации. Такую точку зрения высказал архитектор Александр Башин в эфире радио «Балтик Плюс» в понедельник, 8 апреля.

По его словам, проверка муниципальными властями «Управления по ГО и ЧС г. Калининграда» городских подвалов на случай чрезвычайной ситуации — это, «конечно, правильное дело». «Надо в сегодняшней ситуации этим заняться и подготовить подвалы на всякий случай, потому что мы видим, что происходит и в Казани, и в Москве. Надо быть готовыми, а для этого — сделать укрытия», — считает архитектор.

Власти давно заявляли об использовании подвалов в качестве убежищ при необходимости. Недавно они рассказали о ревизии более 4 тыс. помещений, из которых, по данным администрации Калининграда, практически все пригодны для защиты населения. При этом, считают чиновники, речь о домах, построенных после 1945 года, гарантировать надежность довоенных подвалов они не могут.

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