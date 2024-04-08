Архитектор: подвалы являются укрытиями, их ревизия необходима

Подвалы являются укрытиями, где население может спрятаться в экстренной ситуации. Такую точку зрения высказал архитектор Александр Башин в эфире радио «Балтик Плюс» в понедельник, 8 апреля.



По его словам, проверка муниципальными властями «Управления по ГО и ЧС г. Калининграда» городских подвалов на случай чрезвычайной ситуации — это, «конечно, правильное дело». «Надо в сегодняшней ситуации этим заняться и подготовить подвалы на всякий случай, потому что мы видим, что происходит и в Казани, и в Москве. Надо быть готовыми, а для этого — сделать укрытия», — считает архитектор.