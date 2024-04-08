В Янтарном сдают под гостиницу участок у Синявинского озера

Администрация Янтарного решила сдать в аренду под гостиницу участок рядом с Синявинским озером. Информация об этом опубликована на сайте ГИС «Торги».

Территория с кадастровым номером 39:22:010005:20 расположена на ул. Обогатительной. Ее площадь составляет 5900 квадратных метров. Согласно документам, земельный участок можно использовать для гостиничного обслуживания. Срок аренды — 10 лет.

Начальная цена — 5,72 млн рублей. Шаг аукциона установили в размере 171,6 тыс. рублей. Провести торги намерены 6 мая.