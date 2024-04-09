Погода в Калининграде 9 апреля

Во вторник, 9 апреля, в Калининградской области ожидается тёплая, преимущественно ясная погода. По сведениям Гидрометцентра России, вероятность осадков 0%. Атмосферное давление в пределах нормы — 757 мм рт.ст. Максимальная температура воздуха днём — +26°C, ночью — +9°C. Ветер слабый (1–3 м/с). Относительная влажность 43–65%.



Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует более низкие дневные значения температур в ряде муниципалитетов. В Зеленоградске, Балтийске, Полесске и Пионерском воздух прогреется до +21°C. В ночные часы там, напротив, будет теплее, чем в остальной части региона — до +14°C.

По данным прогноза «Нового Калининграда», днём в столице региона будет тёплая облачная погода с дымкой. Максимальная температура воздуха — +25.3°C. Влажность −96%.

Как сообщают в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области», днём воздух в Калининграде может прогреться +27°С, что «станет суточным температурным рекордом с большим отрывом и самым ранним подобным зафиксированным значением в истории метеонаблюдений».

«Начиная со среды нас ждут умеренные воздушные массы, которые „вернут“ температуру в привычное русло для апреля — во второй половине недели дневные температуры будут находиться около отметок в +10...+15°С, что в целом остаётся чуть теплее климатической нормы», — отмечают синоптики.