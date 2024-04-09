Скончался бывший солист Калининградского музыкального театра Евгений Кунгуров

В центре Москвы обнаружили тело оперного певца Евгения Кунгурова. По предварительной информации, артист покончил жизнь самоубийством, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



«На Зоологической улице в Москве обнаружено тело Евгения Кунгурова. По предварительной информации, следов насильственной смерти не обнаружено, мужчина мог покончить жизнь самоубийством», — сказал собеседник агентства.

По его словам, Кунгуров наблюдался у психиатра в одной из частных клиник, артист находился в депрессивном состоянии.

В экстренных службах также рассказали, что полицию вызвала жена певца. Незадолго до инцидента она получила от него сообщение с предупреждением о том, что он покончит с собой, пишут «Ведомости».

Как следует из базы данных электронной картотеки Пресненского суда Москвы, исполнитель находился в процессе расторжения брака со своей второй женой Ириной Мелединой.

Евгений Кунгуров — участник шоу «Голос», некоторое время он выступал в Калининградском музыкальном театре. В январе 2023 года певец получил благодарственное письмо президента РФ Владимира Путина за активное участие в общественно-политической жизни российского общества.