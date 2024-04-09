РБК: участники СВО получат приоритет при регистрации на авиарейсы

Росавиация рекомендовала авиакомпаниям и аэропортам внимательнее и корректнее обслуживать пассажиров — участников военной операции. Ведомство настаивает на предоставлении им приоритета при регистрации на рейсы и при досмотре. Об этом пишет РБК со ссылкой на телеграмму, которую, по данным издания, регулятор разослал авиакомпаниям и аэропортам.



«Прошу принять меры по обеспечению корректного и внимательного обслуживания в аэропортах и на бортах воздушных судов военнослужащих — участников СВО. С сотрудниками и службами, осуществляющими обслуживание пассажиров в аэропортах, и экипажами воздушных судов провести соответствующие инструктажи», — приводит РБК рекомендацию из письма, подписанного руководителем Росавиации Дмитрием Ядровым.

Ведомство предлагает авиакомпаниям принимать «неотложные решения» для помощи в перебронировании авиабилетов на ближайшие рейсы в случае опоздания военнослужащих на вылет по уважительным причинам. При регистрации военнослужащих с ограничениями мобильности в салоне регулятор рекомендует размещать их на наиболее комфортных местах, «при этом соблюдая требования безопасности полетов». Перевозчиков и аэропорты попросили прислать доклады о принятых мерах до полудня 9 апреля.