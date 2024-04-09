Власти выделили на ремонт исторического здания на Комсомольской 26 млн руб.

Власти выделили на ремонт исторического здания на Комсомольской 26 млн руб.
Фото с сайта «Пруссия 39»
Все новости по теме: Капитальный ремонт

В Калининграде собираются отремонтировать фасад исторического здание № 54-56 по ул. Комсомольской за 26 млн рублей. Работы проведут за 4 месяца. Тендер размещён на портале госзакупок в пятницу, 5 апреля.

Общая площадь фасада составляет две тысячи квадратных метров. Здание с четырьмя этажами и мансардой планируют отремонтировать за 125 дней с учётом погодных условий. Подача заявок на участие в конкурсе продлится до понедельника, 15 апреля.

По информации сайта «Пруссия 39», жилой дом был построен в начале XX века в районе Миттельхуфен на Луизен-аллее. «На западном фасаде в уровне второго и третьего этажей выполнены четыре эркера: северный — прямоугольный в плане, завершенный деревянным застекленным балконом в уровне четвертого этажа; остальные — треугольные в плане, завершенные открытыми балконами с металлическим ограждением. Северный фасад богато декорирован, в центре выполнен ризалит», — говорится на портале.

В сентябре 2023 года прошёл экспертизу проект ремонта здания бывшего штаба армии на ул. Комсомольской, 95а. Спустя два месяца стало известно и об обновлении кровли, водостока, дымовых ходов и вентканалов в доме № 80 по этой же улице.


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter