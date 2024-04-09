Власти выделили на ремонт исторического здания на Комсомольской 26 млн руб.

В Калининграде собираются отремонтировать фасад исторического здание № 54-56 по ул. Комсомольской за 26 млн рублей. Работы проведут за 4 месяца. Тендер размещён на портале госзакупок в пятницу, 5 апреля.



Общая площадь фасада составляет две тысячи квадратных метров. Здание с четырьмя этажами и мансардой планируют отремонтировать за 125 дней с учётом погодных условий. Подача заявок на участие в конкурсе продлится до понедельника, 15 апреля.

По информации сайта «Пруссия 39», жилой дом был построен в начале XX века в районе Миттельхуфен на Луизен-аллее. «На западном фасаде в уровне второго и третьего этажей выполнены четыре эркера: северный — прямоугольный в плане, завершенный деревянным застекленным балконом в уровне четвертого этажа; остальные — треугольные в плане, завершенные открытыми балконами с металлическим ограждением. Северный фасад богато декорирован, в центре выполнен ризалит», — говорится на портале.

В сентябре 2023 года прошёл экспертизу проект ремонта здания бывшего штаба армии на ул. Комсомольской, 95а. Спустя два месяца стало известно и об обновлении кровли, водостока, дымовых ходов и вентканалов в доме № 80 по этой же улице.