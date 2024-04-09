«Военторг-запад» консервирует здание возле крепости Пиллау в Балтийске

АО «Военторг-запад» собирается законсервировать кафе возле крепости Пиллау в Балтийске. Соответствующий аукцион размещен на сайте госзакупок.



Компания ищет подрядчика для консервации двухэтажного кафе на ул. Красной Армии, 10А. Работы заказчик оценил в 305,7 тыс. рублей. Площадь здания составляет 1314,6 кв. метров. Ввели в эксплуатацию его, согласно документам, в 1976 году.

От подрядчика требуется обшить каркасные стены досками, заделать подвальные окна фанерой и установить на остальные окна металлические решетки.

«Решения по замене существующих конструкций в рамках данного ремонта не предполагает изменения всего строительного объема здания, дополнительных пристроек, изменения высотных отметок, изменения характера и схем несущих конструкций», — указано в документах.