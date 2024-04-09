В Центре занятости региона назвали самые высокооплачиваемые рабочие специальности

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Центр занятости населения Калининградской области составил рейтинг самых высокооплачиваемых специальностей этой весны. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Самую большую заработную плату может получать монтажник — по ряду вакансий предложение доходит до 190 тыс. рублей в месяц. Автоэлектрики и водители могут рассчитывать на зарплату в размере 130 тыс. рублей, а электросварщик — 120 тыс. рублей. Штукатур, маляр, бетонщик, сварщик могут найти вакансии с заработной платой в районе 100 тыс. рублей. 

Также среди популярных профессий с высоким уровнем заработка можно выделить: кладовщика — 391 вакансий с заработной платой до 80 тыс. рублей; уборщика — 282 вакансии с заработной платой до 65 тыс. рублей; повара — 206 вакансий с зарплатой до 75 тыс. рублей; инженера — 196 вакансий с заработной платой до 103 тыс. рублей; тракториста — 60 вакансий с зарплатой до 85 тыс. рублей. 

При этом самой востребованной в регионе профессией этой весной остается кассир — на данный момент на портале «Работа России» размещено более 800 вакансий с максимальной зарплатой — 70 тысяч рублей.

Отметим, уточнить информацию о наличии вакансий в Калининградской области, а также ознакомиться с резюме от соискателей можно в разделе «Работа» на портале «Новый Калининград».

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