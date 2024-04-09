Колония под Гвардейском хочет обработать сельхозугодья за 116,9 млн руб.

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Колония-поселение № 12 заказывает услуги по обработке сельскохозяйственной земли в Гвардейском районе общей суммой на 116,9 млн рублей. Два соответствующих тендера опубликованы на портале госзакупок во вторник, 9 апреля.

Первый аукцион стартует от суммы в 50,4 млн рублей, это максимальная цена контракта. По нему планируется найти подрядчика для засева 1107 гектаров кукурузой (гибрид «Галифакс»). Второй тендер начинается от 66,5 млн рублей, в документации к закупке речь идёт о засеве соей участка в 1481 га. Для этого планируется использовать сорт «Адесса».

В мае 2019 калининградское УФСИН заключило контракт с компанией «Невское», принадлежащей основателю агрохолдинга «Долгов Групп» Александру Долгову, на обработку 1070 га сельхозучастков до середины 2020 года. По техническому заданию поля должны были засевать рапсом.

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