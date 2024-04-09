В регионе хотят открыть перерабатывающий цех для овечьей шерсти

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Хозяйство «Локкенен», которое занимается разведением овец в Багратионовском округе, рассматривает возможность открыть перерабатывающий цех для шерсти. Об этом сообщило министерство сельского хозяйства региона в комментариях на странице губернатора Антона Алиханова в соцсети «ВКонтакте».

В ведомстве ответили на вопрос одного из подписчиков о том, имеет ли смысл разводить в Калининградской области овец и где будут перерабатывать шерсть животных. Развитие отрасли обсуждается под сообщением властей о планах хозяйства «Локкенен» по выведению особой породы для прибалтийского климата.

«Разводить или нет тот или иной скот, как и то, чем засеивать свои поля, решают сами сельхозтоваропроизводители, в зависимости от конъюнктуры внутреннего и экспортного рынков. В хозяйстве „Локкенен“, например, в будущем рассматривают возможность строительства перерабатывающего цеха для шерсти», — пояснили в Минсельхозе.

«Локкенен» собирается вывести в Калининградской области породу черноголовых овец, максимально приспособленную для прибалтийского климата. Работы ведутся под научным руководством «Всероссийского научно-исследовательского института племенного дела». Хозяйство «Локкенен» специализируется на селекции породы полутонкорунных мясошерстных овец с 2012 года.

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