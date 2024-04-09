С 15 апреля из-за ремонта частично ограничивается движение по Берлинскому мосту

Со следующей недели начнется дорожный ремонт на Берлинском мосту. По этой причине будет частично ограничено движение транспорта. Об этом сообщило на своей странице «ВКонтакте» региональное министерство инфраструктуры.

«С 15 апреля по 15 мая на Берлинском мосту дорожники будут ремонтировать деформационные швы. Берлинский мост состоит из двух, отдельно стоящих половин, каждая из которых имеет по 3 полосы движения. Ремонтировать будут сначала на одной стороне моста, затем на другой. <...>Вариант закрыть мост полностью удобен для дорожников, но неудобен для вас, поэтому его отмели сразу. Остался вариант с перекрытием двух из трех полос, поэтому будут пробки, но проехать по одной полосе будет можно», — уточнили в мининфраструктуры.