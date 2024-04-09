Суточный температурный рекорд в Калининграде побит более, чем на 4 градуса

Все новости по теме: Стихия

Суточный температурный рекорд в Калининграде побит более чем на 4°С, столбик термометра во вторник поднялся выше отметки в +26°С. Об этом сообщают эксперты в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«По состоянию на 14:00 воздух на метеостанциях региона прогрелся до невероятных для начала апреля значений в +26,5°С (Калининград, Советск), суточные температурные рекорды уже побиты на всех метеостанциях области, где есть архив рекордов! Суточный рекорд в Калининграде уже перекрыт более чем на 4°С (предыдущий составлял +22,0°С в 2018)», — говорится в сообщении группы.

На побережье было прохладнее, в Пионерском температура поднялась до +19,6°С, в Балтийске — до +22,3°С.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter