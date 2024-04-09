Суточный температурный рекорд в Калининграде побит более, чем на 4 градуса

Суточный температурный рекорд в Калининграде побит более чем на 4°С, столбик термометра во вторник поднялся выше отметки в +26°С. Об этом сообщают эксперты в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области».



«По состоянию на 14:00 воздух на метеостанциях региона прогрелся до невероятных для начала апреля значений в +26,5°С (Калининград, Советск), суточные температурные рекорды уже побиты на всех метеостанциях области, где есть архив рекордов! Суточный рекорд в Калининграде уже перекрыт более чем на 4°С (предыдущий составлял +22,0°С в 2018)», — говорится в сообщении группы.

На побережье было прохладнее, в Пионерском температура поднялась до +19,6°С, в Балтийске — до +22,3°С.