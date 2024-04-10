Погода в Калининграде 10 апреля

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Днем в среду, 10 апреля, в Калининградской области ожидается облачная, без осадков погода. По сведениям Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, максимальная температура воздуха днем составит +14°C, ночью +6°С. Ветер западный, 5 метров в секунду. Атмосферное давление — 765 мм ртутного столба.

В приморских муниципалитетах днем будет прохладнее. По данным синоптиков, в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске ожидается +13°C. На востоке области — +15°C, ночью столбик термометра покажет +8°C на востоке и +10°C на побережье.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в Калининграде в понедельник утром и днем пасмурно, небольшой дождь, вечером облачно, без осадков. Утром температура составит +10°C. Днем — до +11°C. Вечером ожидается +8°C. Влажность: 88% Температура воды: 3°.

Эксперты телеграм-канала «Погода и метеоявления в Калининградской области» отмечают, что в среду во вторую половину ночи и к утру по области похолодает до +7...+10°С. В дневные часы на побережье и западе области +7...+10°С, в Калининграде и остальной части региона +10...+14°С. Переменная облачность и без существенных осадков — в течение ночных, утренних и дневных часов не исключены локальные небольшие кратковременные дожди (после обеда и вечером без осадков). Ветер западный 4-10 м/с, в порывах до 12-14 м/с, на побережье (особенно вечером) в порывах до 14-16 м/с.

Портал «Метеонова» сообщает, что в регионе продолжается цветение березы и клена. Погодные факторы усугубляют возможные аллергические реакции.

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