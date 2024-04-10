ФАС возбудила дело против «Просвещения» из-за высоких цен на учебники

Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело в отношении издательства «Просвещение». В ФАС считают, что компания установила монопольно высокие цены на школьные учебники по истории, биологии и русскому языку, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.



«АО «Издательство „Просвещение“ занимает доминирующее положение на рынках школьных учебников. Служба возбудила в отношении издательства „Просвещение“ дело о нарушении антимонопольного законодательства», — сообщили в ФАС.

Там также указали, что служба проанализировала доходы и расходы издательства, финансовые результаты, цены и объёмы реализованных учебников и выявила признаки установления издательством монопольно высоких цен на учебники по истории, биологии и русскому языку.

В случае признания нарушения компании грозит штраф в соответствии с КоАП РФ.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила комитету СФ по науке, образованию и культуре направить запрос в ФАС по поводу правомерности повышения цен на учебники в сентябре 2023 года.