Калининградцы стали реже обзаводиться вторыми и последующими детьми

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В течение трех последних лет в семьях Калининградской области наблюдается значительное снижение рождений вторых и последующих детей. Об этом сообщил на заседании комитета по безопасности Заксобрания уполномоченный по правам человека Владимир Никитин.

По его словам, в 2023 году число рождений вторых детей снизилось на 23,4%, третьих и последующих — на 12,8%. 58,8% из общего количества зарегистрированных детей составили вторые и последующие дети. В 2021 году этот показатель составил 61,5%. «Сохраняется преобладание родившихся мальчиков: 52%, девочек — 48%. За 2023 год на свет появилось 205 двойняшек и 4 тройняшки», — отметил Никитин.

При этом в Калининградской области в 2023 году каждый десятый рожденный ребенок, по словам Никитина, был «безотцовщиной»: «Сведения об отце внесены на основании записи акта об установлении отцовства в отношении 10% зарегистрированных детей, сведения об отце не указаны либо внесены по заявлению матери у 10,5% зарегистрированных детей». Из доклада омбудсмена также следует, что в 2023 году 38 детей родилось у несовершеннолетних матерей (на 12 меньше, чем в 2022 году).




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