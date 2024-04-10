Кропоткин: доступность помощи в поликлиниках снижается из-за нехватки медиков

Председатель Заксобрания Калининградской области Андрей Кропоткин обратил внимание на снижение доступности первичного звена здравоохранения для населения из-за нехватки медперсонала. Эту тему он поднял на заседании комитета Заксобрания по социальной политике в среду, комментируя доклад министра здравоохранения Александра Кравченко.



Кропоткин поблагодарил министерство за новые поликлиники, которые строятся, но отметил, что «основная проблема в том, что есть нехватка врачей и среднего медицинского персонала».

«Хочется, чтобы было лучше, потому что раньше было два терапевта, сегодня один. К примеру, если один терапевт заболел, значит срок приема, к сожалению, сдвигается, потому что замены нет, — сказал Кропоткин. — Есть социологические опросы, где есть такое замечание людей. Хотелось бы улучшение доступности поликлинического [звена]».

Глава Заксобрания предположил, что часть медиков уходят работать из государственного в коммерческий сектор. «Как только будем строить [новые поликлиники], это будет принципиально меняться, — ответил министр здравоохранения Александр Кравченко. — В этих же социальных опросах, которые проводятся, если смотреть дальше, то претензий по оказанию самой медицинской помощи, как правило, отсутствует, но есть проблемы с доступностью, с записью, с условиями, в которых эта помощь оказывается».

Кропоткин подтвердил, что говорил именно о доступности помощи: «Всё верно. Поэтому я только про доступность говорю. А это, безусловно, много чего влечет за собой. И привлечение новых специалистов, омолаживание. Потому что у нас до 70 лет, наверное, врачи работают. Даже до 75».