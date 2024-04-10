Алиханов: строительство мусороперерабатывающего завода в регионе начнется в этом году

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Строительство мусороперерабатывающего завода в Калининградской области должно начаться уже в этом году. Об этом сообщил на своей странице «ВКонтакте» губернатор Антон Алиханов, отвечая на комментарий местной жительницы.

«Заждались мы завод по переработке, давно вы его обещаете», — написал один их комментаторов под постом губернатора. В ответ Алиханов напомнил, что завод «предусмотрен в концессионном соглашении, в этом году они начнут стройку». Также глава региона добавил, что на полигонах планируется установить линии сепарации «для повышения утилизации вместо захоронения».

Напомним, в ноябре 2021 года власти сообщали, что в 2022-м начнется строительство мусоросортировки под Корнево. Заключенным между правительством области и концессионером соглашением предусмотрено, что должен быть построен современный сортировочный комплекс с системой отбора органических отходов для последующего компостирования. Однако сроки сдвинулись: в марте 2023 года министр природных ресурсов и экологии Олег Ступин заявлял, что «на сегодняшний день окончание строительства — 2024 год с учетом всех экспертиз».

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