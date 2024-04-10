Прокуратура Калининграда требует дополнить перечень опасных для детей мест

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Калининградский прокурор опротестовал решение городского совета депутатов от 5 марта 2014 года об утверждении перечня мест, в которых детям опасно или запрещено находиться в ночное время без сопровождения родителей. Причина — отсутствие в документе торговых точек, в которых продаётся никотиносодержащая продукция, кальяны, а также устройства для употребления соответствующей продукции. Вопрос обсуждали на заседании комиссии по местному самоуправлению и социальной политике горсовета в среду, 10 апреля.

Как отметила докладчик, начальник административно-правового управления горсовета Анастасия Бондаренко, необходимость изменить ранее принятое решение диктуют изменения в федеральном законодательстве (ФЗ № 303 и 178). Депутаты приняли решение разработать проект о внесении изменений в решение горсовета, чтобы привести его в соответствие действующему федеральному законодательству.

Согласно действующей редакции документа, опасным для детей считается нахождение на «территории предприятий торговли, осуществляющих реализацию только табачных изделий». С полным перечнем опасных для детей территорий можно ознакомиться по ссылке.

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