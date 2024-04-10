В Калининграде четыре детских сада объединяют в два

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Городские власти решили объединить в два четыре детских сада. Под реорганизацию попали учреждения № 1, 2, 30 и 71. Постановление об этом опубликовано на сайте калининградской администрации во вторник, 9 апреля.

Согласно документам, мэрия до 1 сентября присоединит к детскому саду № 1 сад № 71, а к № 2 — № 30. После завершения реорганизации наименования и виды деятельности учреждений сохраняются. Должности заведующих в дошкольных образовательных организациях № 30 и 71 сократят. Создаются также комиссии по передаче имуществ и обязательств от одних садов к другим.

До 1 сентября администрация городского округа намерена также реорганизовать детский спортивный центр отдыха «Юность» и присоединить к нему лагерь «Огонёк».

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