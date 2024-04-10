Министр здравоохранения Калининградской области: «Детство — наше всё»

Министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко рассказал, что его министерство постоянно занимается повышением доступности медицинской помощи детям. В частности, проводятся профосмотры, выездные осмотры на селе, ремонтируются и оснащаются педиатрические отделения. Об этом министр сказал на заседании комитета по социальной политике Заксобрания в среду.



«Детство — наше всё. Мы постоянно занимаемся вопросами по сбережению детского населения, делаем профилактические осмотры. Постоянно у нас фактически каждый ребёнок области в течение года, как минимум один раз, попадает в поле зрения нашей педиатрической службы для того, чтобы активно выявлять те проблемы, которые могут приводить к развитию серьезных заболеваний», — заверил министр.

По его словам, минздраву удалось выровнять доступность медицинской помощи детям, проживающих на селе, с крупными городами. «Мы охватили выездными формами, и это даёт соответствующие эффекты», — рассказал Кравченко.

«Развитие детского здравоохранения, в том числе, отдельный проект. Мы с вами строили больницы, у нас происходили ремонты отделений, очень серьезное дооснащение, в том числе педиатрических отделений районных больниц. Кто по районам ездит, знает и видит, что это все реально работает. Это реально совершенно другие условия, в которые наши дети приходят за медицинской помощью, либо с профилактическими целями», — сказал министр.

По его словам, этот проект «так или иначе» коснулся каждого муниципального образования. «Корпус детской областной больницы — это уже десятки операций, ежедневно выполняемых хирургами в хороших условиях, с хорошим оборудованием, и дети, находящиеся в совершенно других условиях», — заключил министр.