Детство — наше всё? Как изменилась ситуация с детской медициной за 20 лет

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Министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко рассказал депутатам, что вверенное ему министерство постоянно занимается повышением доступности медицинской помощи детям. «Новый Калининград» поговорил с тремя жительницами области, у которых есть дети разного возраста, чтобы выяснить, что происходило в течение последних 20 с небольшим лет с системой детского здравоохранения, и попытаться понять, откуда взялись корни проблем.



«Детство — наше всё. Мы постоянно занимаемся вопросами по сбережению детского населения, делаем профилактические осмотры. Постоянно у нас фактически каждый ребёнок области в течение года, как минимум один раз, попадает в поле зрения нашей педиатрической службы для того, чтобы активно выявлять те проблемы, которые могут приводить к развитию серьезных заболеваний», — сказал министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко на заседании комитета по социальной политике Законодательного собрания региона 10 апреля 2024 года

Наталья, мать троих детей — 21 год, 7 лет и 4 года.

Дети «приписаны» к поликлинике на ул. Леонова в Калининграде.

Старший ребенок у Натальи родился в 2003 году (регионом руководил губернатор Владимир Егоров). Женщина вспоминает, что детское здравоохранение на тот момент стало для нее «очень серьезным испытанием» — отмечалась катастрофическая нехватка специалистов, по врачам ходили платно, но платная медицина при этом не была так активно развита, как сейчас. УЗИ в основном можно было сделать только в Детской областной больнице, но очередь туда была огромной.

«История, которая произошла с нами в 2003 году, как я считаю, очень показательная для всего калининградского детского здравоохранения того времени, — рассказывает Наталья. — У малыша были проблемы с пищеварением, подозрения на не очень хороший диагноз, необходима операция. Мы кое-как прорвались с боем к поликлиническому хирургу, он дал направление на срочную консультацию к хирургу в Детскую областную больницу (ДОБ), а очереди туда были какие-то жуткие — нужно было приходить очень рано, в 5−6 утра, штурмовать регистратуру в маленьком крошечном помещении в толпе родителей».

Несмотря на срочное направление, женщину с младенцем брать в ДОБ не хотели. «Регистраторы просто орали на пациентов. И одна из них мне просто очень грубо сказала: вообще рожайте здоровых детей и не ходите здесь, — вспоминает Наталья. — В ДОБ мы в итоге попали, она была в жутком запустении. Мы лежали в педиатрическом отделении, которое делило этаж с офтальмологией. Там в бетонных полах были дыры по 10-15 сантиметров, и них стояли кровати, на которых лежали дети. Бегали тараканы и крысы. А вот врачи работали на износ».

По словам женщины, спустя некоторое время во главе региона стал экс-губернатор Георгий Боос, медицину начали реформировать, переводить на подушевое финансирование. «Детская медицина, региональное первичное звено стало в поликлиниках получать катастрофически мало денег, — рассказывает Наталья. — Помню, врачи бунтовали, общественники, журналисты подключились. Губернатор увеличил тариф на подушевое финансирование, потекли немного деньги. А уже при губернаторе Цуканове появились аппараты УЗИ экспертного класса, другое оборудование (в те времена реализовывалась федеральная программа модернизации здравоохранения — прим. „Нового Калининграда“). Это было очень круто».

По ее наблюдениям, в 2010-х годах детское здравоохранение стало наполняться кадрами, появились узкие специалисты — их стали приглашать из других регионов, выделять жилье. «Я это почувствовала, например, когда без проблем стала вдруг попадать к неврологам — их в поликлинике стало работать сразу три. В поликлинике, например, не было ревматолога, и он появился», — вспоминает Наталья.





В 2017 и 2020 годах в семье родилось еще двое детей. Среднему сейчас 7 лет, младшему — 4 года. «И у меня ощущение, что мы возвращаемся к ситуации 20-летней давности — врачей не хватает, они работают на износ, — говорит женщина. — Ковид сломал вообще все, что можно было. Мне кажется, только благодаря самим врачам, которые остались еще работать в системе и не ушли из детского здравоохранения, все еще держится».

При этом она обращает внимание, что если кадровая проблема в здравоохранении усугубилась, то ситуация с оборудованием, наоборот, ее радует: «Если сравнивать с тем, что было 20 лет назад, и сейчас, это небо и земля. Сейчас в каждой поликлинике есть аппараты УЗИ экспертного класса. Есть диспансеризация детей до года — все это бесплатно, можно записаться через интернет, и нет таких безумных очередей, как раньше». По её словам, в настоящее время после рождения ребенку делают всевозможные УЗИ, берут анализы, в том числе на генетические заболевания (а это дорого).

«Но, тем не менее, при всём при этом оборудовании врачей-то нет, — отмечает Наталья. — У нас ввели норматив на ребёнка 5 минут приёма врача. Что за это время можно сделать? Врачу приходится работать чуть ли не со скоростью света! Город и область очень „выросли“, поликлиники переполнены, а в поликлиниках врачей и медсестер стало, наоборот, меньше. Когда нет врачей, то все это оборудование — это мертвый груз».





Оксана, ребенку 17 лет

Ребенок родился весной 2007 года (регионом руководил экс-губернатор Георгий Боос), «приписан» к детской поликлинике № 6 на ул. Горького в Калининграде.

«Первое время после роддома нас регулярно навещала наша участковая медсестра, приходила домой педиатр. Вместе с этим доктором до сих пор — она совершенно замечательный человек, помнит всех детей с участка в лицо», — рассказывает женщина. По ее словам, 17 лет назад в Калининграде еще существовали фармацевтические отделы в государственных аптеках, врач выписала недорогие микстуры и порошки, которые можно было купить, например, в аптеке на углу Горького и Озерова. Правда, они очень быстро закрылись — ребенку не успело стукнуть и пары лет.

«А вот с узкими специалистами было очень плохо. Запись сильно заранее, приходить за талоном в поликлинику приходилось к 6-7 утра, чтобы попасть к неврологу, например. Окулиста просто не существовало, ездили к платному, — рассказывает Оксана. — Отправили ребенка в месяц на ЭХО сердца, его делали только в Детской областной больнице. Мы приехали записываться, так нас записали на следующий год только. УЗИ желудка тоже можно было сделать только в Детской областной, массаж только платно на дому, запись к кардиологу — через полгода».

В Детскую областную ребенок попал впервые в возрасте семи месяцев. По словам Оксаны, воспоминания об этом остались довольно жуткие: «Положили в отдельный бокс с продавленной кроватью для взрослого и детской кроваткой. Там был санузел с цементным полом (ремонт, наверное, делали в советские времена), и ни мыла, ни бумаги туалетной. Под кроватью я обнаружила баночку с чьими-то анализами, пошла к постовой медсестре. Она сказала, что санитарок у них нет, мне нужно брать ведро, тряпку, таблетку с обеззараживающим препаратом и мыть самой палату. Помню, что меня кормили там, поскольку ребенок был на грудном вскармливании, но как-то очень скудно. Тех, у кого ребенок был искусственником, не кормили».

Через несколько лет ситуация выровнялась — в поликлинике появились узкие специалисты, УЗИ, ЭЭГ и ЭХО сердца стало можно делать в диагностическом центре на ул. Бахчисарайской рядом с поликлиникой. Девять лет назад ребенок попал в ДОБ на плановую операцию — там уже всё было нормально, только в палатах очень тесно.

«В последний раз с детской медициной столкнулись в позапрошлом году, когда потребовалась помощь узких специалистов, — рассказала женщина. — Из поликлиники на Горького нас отправили в другой конец города на ул. Павлика Морозова. Я, конечно, удивилась. Но зато это было через несколько дней после обращения, а не через полгода, как 16 лет назад».





Алла, ребенку 10 месяцев

Ребенок родился летом 2023 года (регионом руководил губернатор Антон Алиханов), «приписан» к поликлинике № 6 на ул. Горького Калининграда.

В роддоме молодую маму предупредили, что на дому ее обязательно первое время будет навещать патронажная медсестра. Однако, по словам Аллы, медсестра дошла до них только один раз. «Не знаю, это только в нашей поликлинике на ул. Горького или везде, — рассказывает она. — Раз в неделю нас просят прийти на измерения роста-веса. Мы как люди ответственные ходим. Но наши врачи-медсестры говорят, что мы на общем фоне выглядим несколько странно, потому что ходят не все».

По словам молодой мамы, на участке в поликлинике работают две женщины «далеко запенсионного возраста, лет под 80». «Но, видимо, на пенсию их просто не отпускают, потому что работать некому. Скажем так, это не совсем адекватная современным научным достижением медицинская помощь», — считает Алла.

Она также отмечает проблемы с помещениями в поликлинике — врачи часто принимают в разных кабинетах, — а также нехватку узких специалистов. «Как лето, все в отпуска — ни к кому записаться просто невозможно. Когда ребенку был один месяц, мы врачей-узких специалистов „допроходили“ в три месяца. Не потому, что мы такие головотяпистые, а потому что никого просто физически не было из докторов, — рассказала Алла. — Наша поликлиника находится на ул. Горького и живем мы в конце ул. Горького, а проходили врачей на Ульяны Громовой, в других частях города. Сейчас эта ситуация продолжается. На ближайшее УЗИ, например, направили в поликлинику на ул. Леонова. Неделю назад записали на 18 апреля».

Кроме того, по словам молодой женщины, один из неврологов ушел на СВО. «Это к вопросу, куда девались врачи», — считает Алла.

«Когда появился какой-то диагноз, который требовал физиотерапевтической корректировки, мы пошли по платным врачам. И скажу так, что специалисты, с которыми ты консультируешься дополнительно, потом сильно корректируют те назначения, которые делают специалисты государственной поликлиники, — отмечает она. — Сложно было объяснить, почему ребенку нужен курс массажа не 10 дней, а 20 дней. Некоторых специалистов мы ищем сами. Ну и, разумеется, многие так делают — обмениваются телефонами специалистов из частных медклиник. Это сакральное знание, которое родители друг другу передают на истёртых бумажках, по-другому никак».

В январе 2024 года «Новый Калининград» рассказал об обращении к президенту Путину медсестер и фельдшеров Городской детской поликлиники. В письме они рассказали о «необоснованно низких размерах зарплат и лишении премий», а также показали расчетные листки со своими крайне скудными зарплатами. На прошлой неделе источники в учреждении сообщили, что против авторов письма пытаются инициировать дело, рассылая шаблоны доносов на них. Эта история, увы, не улучшает имидж нашей системы здравоохранения и вполне ожидаемо может вызывать очередной отток кадров из государственных учреждений в частные клиники, еще больше оголяя наши детские поликлиники.

Записала Оксана Майтакова, фото: Виталий Невар / Новый Калининград