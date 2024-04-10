На ул. Леонова планируют отремонтировать дом 1900 года постройки (фото)

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Фото: Telegram-канал Фонда капитального ремонта Калининградской области

Фонд капитального ремонта Калининградской области планирует в ближайшее время приступить к ремонту дома на ул. Космонавта Леонова, 27. На объекте уже установлены строительные леса, сообщила пресс-служба ФКР.

«На этой неделе запланировано освидетельствование декора. Мы узнаем, какие элементы можно сохранить, а какие не будут отвечать требованиям безопасности даже после восстановления . Первые восстановим, а вместо вторых по референсам установим новые», — говорится в сообщении.

В фонде также отметили, что в доме сохранились исторические фрамуги. А вот двери придётся восстанавливать по референсам. Над ними сейчас работают архитекторы.

Здание было построено в 1900 году и является объектом культурного наследия муниципального значения. «Этот дом — один из знаковых объектов 2024 года», — подчеркнули в ФКР.

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