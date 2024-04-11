Погода в Калининграде 11 апреля

Все новости по теме: Стихия

В четверг, 11 апреля, в Калининградской области ожидается тёплая и преимущественно облачная погода. По сведениям Гидрометцентра России, осадков не ожидается. Температура днём будет достигать +17°C, ночью опустится до +10°C. Ветер юго-западный, до 5 м/с.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует до +15°C в Калининграде, +15°C на побережье, и до +17°C на востоке области, также без осадков. В ночные часы этот прогноз обещает до +9°C.

По данным прогноза «Нового Калининграда», днём в Калининграде будет облачная погода и до +16°C, к вечеру температура опустится до +13°C, вероятен небольшой дождь.

Как сообщают в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области», днём в четверг по области ожидается от +13 до +16°С, на побережье — +9...+14°С, переменная облачность, в вечерние часы вероятны небольшие дожди. Ветер юго-западный, 4-9 м/с, порывистый.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter