Погода в Калининграде 11 апреля

В четверг, 11 апреля, в Калининградской области ожидается тёплая и преимущественно облачная погода. По сведениям Гидрометцентра России, осадков не ожидается. Температура днём будет достигать +17°C, ночью опустится до +10°C. Ветер юго-западный, до 5 м/с.



Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует до +15°C в Калининграде, +15°C на побережье, и до +17°C на востоке области, также без осадков. В ночные часы этот прогноз обещает до +9°C.

По данным прогноза «Нового Калининграда», днём в Калининграде будет облачная погода и до +16°C, к вечеру температура опустится до +13°C, вероятен небольшой дождь.

Как сообщают в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области», днём в четверг по области ожидается от +13 до +16°С, на побережье — +9...+14°С, переменная облачность, в вечерние часы вероятны небольшие дожди. Ветер юго-западный, 4-9 м/с, порывистый.